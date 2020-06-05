عجلة الاصدارات الغنائية تعود إلى الدوران

عادت عجلة إصدار الأعمال الغنائية إلى الدوران من جديد، إذ أعلن عدد من نجوم الأغنية الشبابية استئنافهم لعملهم، بعد التوقف، الذي فرضه الحجر الصحي، لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وأعلن كل من زكرياء الغافولي، وزهير بهاوي، أنهما يستعدان لإصدار أعمال غنائية جديدة قريبا، في حين أعلن سعد لمجرد أنه هو الآخر بصدد التحضير للجديد.
وعلى مستوي الفنانات، تحضر الفنامة أسماء لمنور لإصدار ألبوم غنائي كامل، تعاملت فيه مع مهدي موزاين، الذي يحضر لجديده كذلك.
وكانت إصدارات الأغنية الشبابية قد تأثرت، في بداية فترة كورونا، بشكل كبير، قبل أن تعود إلى الدوران، مع بداية فصل الصيف.
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