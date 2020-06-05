الموثقون يعلنون رقمنة شهادات أداء الضرائب والرسوم الخاصة بالعقارات

أنهت الخزينة العامة للمملكة، والهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب إلى علم المرتفقين بأن عملية إيداع الطلب، وتسليم شهادة أداء الضرائب، والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويتات العقارية، المبرمة بين يدي الموثقين، تمت رقمنتها، ونزع الصفة المادية عنها.

وقد تم ذلك من خلال الشراكة بين الخزينة العامة للمملكة، والهيأة الوطنية للموثقين في المغرب، حيث يتيح التبادل الإلكتروني بين منصة التوثيق التابعة لهذه الهيأة، والنظام المعلوماتي للخزينة العامة للمملكة: الإيداع عبر الأنترنيت لطلب شهادة أداء الضرائب، والرسوم المثقل بها العقار موضوع التفويت، وكذلك تبادل المعطيات، والمعلومات اللازمة لمعالجة، وتتبع هذا الطلب، وكذا تسلم الشهادة المطلوبة إلكترونيا.

وتهدف الخطوة المذكورة، بحسب الخزينة العامة للمملكة، والهيأة الوطنية للموثقين بالمغرب، في بيان مشترك لهما، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين، والشركاء، فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين .