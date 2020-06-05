عاجل. لا وفيات و27 إصابة إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. الحصيلة: 8030 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 8030 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة ، بعد تسجيل 27 حالة جديدة.

بالمقابل استقر عدد الوفيات في 207 حالة، بعدما لم تسجل أية حالة جديدة ، خلال الـ16 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، إن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب، ارتفع إلى 7215 حالة، بعد تسجيل 20 حالة شفاء جديدة.

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وبذلك يكون عدد الحالات النشطة قد وصل إلى 607 حالة حتى صباح اليوم.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ .261619حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.