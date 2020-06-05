بسبب كورونا.. وقفة احتجاجية في مطار طنجة للمراقبين الجويين اليوم الجمعة

أعلن المكتب النقابي للمراقبين الجويين لمطاري طنجة، وتطوان، عن تنظيم وقفة احتجاجية في مطار طنجة، اليوم الجمعة، على خلفية التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” عليهم، وخوفهم من إصابتهم بالفيروس، وما أسموه “تجاهل إدارة المطار لملفهم المطلبي”.

وأوضح المكتب النقابي للمراقبين الجويين لمطاري طنجة، وتطوان، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية المرتقبة ستحترم الإجراءات الوقائية، المنصوص عليها من طرف وزارة الصحة، وكذا مؤسستهم خلال جائحة كوفيد 19.

وصرح أحد أعضاء المكتب النقابي للمراقبين الجويين في مطاري طنجة، وتطوان، في حديثه مع “اليوم 24″، أن عددا من المراقبين وجدوا أنفسهم في عطلة إجبارية دون طلب ذلك، خلافا لما ينص عليه قانون الشغل في الفصل 245، مضيفا أن بعضا منهم التحق بمقر عمله، فوجد نفسه محالا على عطلة إجبارية، وصلت مدتها في بعض الأحيان إلى شهر كامل.

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إلى ذلك، عبر المكتب النقابي للمراقبين الجويين لمطاري طنجة، وتطوان عن إدانته لما أسماه “المبالغة في تقديم طلبات الاستفسار لكل من رؤساء الفرق، وباقي المراقبين الجويين، التي تخص في أغلب الأحيان قرارات اتخذت في جمع عام للنقابة”.

وعلاوة على ذلك، أدان المكتب النقابي المذكور “تخفيض نقط منحة المردودية بطريقة تعسفية لجميع المراقبين الجويين بالمطار”، معلنا تشبثه بجميع القرارات المتخذة، خلال الجمع العام السابق.

وحاول “اليوم 24” التواصل مع إدارة المطار المذكور، لكن من دون مجيب.