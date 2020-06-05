طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن يظل الطقس حارا نسبيا بكل من الجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة،خلال الصباح والليل، حيث ستكون مصحوبة بكتل ضبابية،على الواجهة المتوسطية، وسواحل وسهول المحيط الأطلسي.

كما ستهم سحب مدارية الأقاليم الجنوبية ووسط البلاد حيث ستعطي الفرصة لنزول أمطار أو زخات مطرية ورعد محلي.

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وستهم بعض القطرات المطرية المتفرقة في بعض الأحيان شمال غرب البلاد ،إضافة إلى تمركز سحب غير مستقرة قد تعطي قطرات مطرية أو زخات ورعد فوق مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي. وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب في باقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية ستهم الجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية والاقاليم الجنوبية. كما ستهم زوابع من الرياح القوية نوعا ما الى قوية أحيانا الجنوب الشرقي.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا طفيفا أو ستبقى مستقرة عموما.

وسيكون البحر قليل الهيجان الى هائج بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وقليل الهيجان الى هائج بجنوب الداخلة ،وقليل الهيجان في باقي السواحل.