التعليم النيابية: لن نصوت على موازنة تتضمن تخفيض رواتب اساتذة الجامعات

أعلنت رئيس لجنة التعليم النيابية غيداء كمبش، الجمعة، عن رفض اللجنة تخفيض راتب الاستاذ الجامعي، فيما اشارت الى ان لجنتها لن تصوت على قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي اذا تضمن هكذا فقرة.



واوضحت، "قبل كل ذلك قبِل بتخفيض سنه التقاعدي لتوفير فرصة عمل لمن يخرجهم ووجد نفسه وهم بلا عمل ولا راتب ولا ما استقطع من راتبه طيلة خدمته، وعندما كانت بعض الدوائر قد تعطلت جراء المظاهرات والاضطرابات استمر هو بالتواجد في صرحه العلمي، لم يحصل طيلة خدمته على سكن او قطعة ارض، كما انه لم ياخذ مقابل ما أعطى غير راتبه واليوم هو امام قرارا لخفضه حد النصف، ونحن كلجنة تعليم عالي في مجلس النواب العراقي".



وطالبت كمبش، بـ "إعادة النظر بهذا القرار وعدم المساس برواتبهم خاصة وأنه يتعارض مع قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل"، محذرة بالقول "اذا تم تضمين ذلك في قانون الموازنة 2020 فاننا لن نصوت على تلك الموازنة ونطلب من اعضاء مجلس النواب عدم التصويت عليها لان سد العجز يكمن في ابواب اخرى مرارا وتكرارا أشرنا اليها والهدر في هذه الأبواب تغطي الرواتب وحتى التعينات الجديدة". وقالت كمبش في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "كان وما يزال دور الاستاذ الجامعي دورا رياديا في بناء العراق وبكل المراحل العصيبة التي مر بها، وقدم كل غال ونفيس لاستمرار التعليم وبقاء سمعته عاليا، وكان اخرها أزمة جائحة كورونا التي اثبتوا فيها انهم جيشا مقاتلا مساندا لجيشنا الأبيض وعملوا بصمت ليلا ونهارا منهم من دخل مختبره للبحث وصناعة وابتكار اجهزة وادوية ومنهم من حول بيته الى قاعة محاضرات وكان طالبا واستاذا في نفس الوقت مرة يتعلم كيف يستخدم برامج إلكترونية لم يستخدمها سابقا ومرة عليه ان يعلمها لطلبته وبدلا ان ينتهي دوامه في منتصف النهار لم يعد كذلك الا بعد منتصف ليله تأخرت رواتبه وقبل ككل العراقين بذلك".واوضحت، "قبل كل ذلك قبِل بتخفيض سنه التقاعدي لتوفير فرصة عمل لمن يخرجهم ووجد نفسه وهم بلا عمل ولا راتب ولا ما استقطع من راتبه طيلة خدمته، وعندما كانت بعض الدوائر قد تعطلت جراء المظاهرات والاضطرابات استمر هو بالتواجد في صرحه العلمي، لم يحصل طيلة خدمته على سكن او قطعة ارض، كما انه لم ياخذ مقابل ما أعطى غير راتبه واليوم هو امام قرارا لخفضه حد النصف، ونحن كلجنة تعليم عالي في مجلس النواب العراقي".وطالبت كمبش، بـ "إعادة النظر بهذا القرار وعدم المساس برواتبهم خاصة وأنه يتعارض مع قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 المعدل"، محذرة بالقول "اذا تم تضمين ذلك في قانون الموازنة 2020 فاننا لن نصوت على تلك الموازنة ونطلب من اعضاء مجلس النواب عدم التصويت عليها لان سد العجز يكمن في ابواب اخرى مرارا وتكرارا أشرنا اليها والهدر في هذه الأبواب تغطي الرواتب وحتى التعينات الجديدة".

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