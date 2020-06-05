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أتشعر بدوخة مستمرة؟ اليك السبب

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مع انتشار الاخبار حول عوارض فيروس ، يسيطر القلق على الناس في حال شعروا بأحد العوارض الصحية. في حال شعرتم بالدوخة، اقرأوا هذا الخبر وتعرفوا الى ابرز اسباب الدوخة الخفيفة واكتشفوا ما هي الطرق والخطوات التي يمكنكم اتباعها من اجل التمكن من التخلص من هذا العارض.

هل تشعرين بالدوخة أو الدوران كلما جاولت بالقيام بأي عمل معين؟ ما هي الأسباب التي تؤدي الى ذلك؟ وهل هناك ما يدعو للقلق؟

اسباب الدوخة الخفيفة

 

تتعدد كثيراً الأسباب التي من شأنها أن تؤدي الى الدوخة ومن بينها تتضمن:

- المعاناة من مشاكل في الأذن.
- الشعور بألم في العينين.
- المعاناة من الغثيان.
- عدم تدفق الدم بالشكل اللازم.
- عدم تناولك الطعام وشعورك بالجوع.

- انخفاض مستوى الحديد في الجسم.
- انخفاض مستوى السكر في الدم.
- جفاف الجسم.

 

طرق علاج الدوخة الخفيفة

 

 

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 ومن أجل التمكن من التخلص من المشكلة التي تعانين منها، عليك أولاً تحديد السبب الذي أدى الى الدوخة إلا أنه يمكنك البدء من خلال اتباع الخطوات التالية:

- التأكد من تناولك الطعام وحصولك على الأطعمة على السكر أو الحديد.
- الحصول على الدواء المناسب إذا كانت الدوخة ناجمة عن وجود مشكلة في الأذن مع التأكد من الحصول على موافقة الطبيب.
- القيام ببعض التديلات على حياتك الروتينية وعدم إرهاق نفسك كثيراً.
- تناول السوائل حين تكون الدوخة ناتجة عن جفاف الجسم أو ممارسة التمارين الحادة.

 

متى يجب عليك استشارة الطبيب؟

 

 

 عليك التأكد من التحدث مع الطبيب في حال:

- القيء المستمر.
- عدم التمكن من الرؤية بشكلٍ واضح.
- عدم التمكن من السماع.
- المعاناة من ألم في الصدر.
- الشعور بتنميل.
- فقدان الوعي.
- عدم التمكن من الكلام.
- ارتفاع درجة حرارة الجسم.
- المعاناة من ألم في الرقبة.

 

لذلك، في حال ظهور أي من الأعراض أعلاه، تأكدوا من التحدث مع الطبيب الذي سيصف لكم العلاج الذي يناسب حالتكم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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