العراق يكشف تفاصيل جديدة عن غرق الباخرة الايرانية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعرضت السفينة الإيرانية (بهبهان) مساء امس الخميس للغرق قرب العوامة رقم 5 في قناة خور عبدالله ضمن حدود المياه الإقليمية العراقية".

واضافت، "تم الايعاز الى وحداتنا البحرية الساحبة الفيحاء فورا لإنقاذ الطواقم المتواجدة على السفينة من الغرق"، موضحة ، ان "حادث الغرق مجهول الأسباب وان الباخرة صغيرة الحجم ولا تؤثر على الممر الملاحي العراقي".



وتابعت أن "الباخرة كانت متوجهة لموانى ام قصر وكانت محملة ببضائع خاصة بالمواد الإنشائية"، لافتًا إلى انه "تم إنقاذ اربعة من طاقم الباخرة وانتشال چثه واحده ولإزال البحث جاري عن المفقودين مستمر".