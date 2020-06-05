ما صحة اصابة رحمة رياض وعائلتها بكورونا؟

تداولت مواقع إخبارية خبراً يفيد بأن الفنانة العراقية رحمة رياض أصيبت مع أفراد عائلتها بفيروس كورونا ، وذلك بعد أن ذُكر اسم الفنانة "رحمة" في مواقع مصريّة أوّلاً. وحصل اللغط بين اسم الفنانتين رحمة المصرية ورحمة العراقية، علماً أنّ رحمة رياض العراقية لم تذكر هذا الموضوع عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا الخبر تبين لاحقا انه لرحمة المصرية، وهي مَن أعلنت عن إصابتها وعائلتها به، فاقتضى التوضيح من قبل مكتب رحمة رياض الإعلامي والذي تمنّى بدوره الشفاء العاجل لكلّ مصاب بكورونا.



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