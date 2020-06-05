بالجداول.. طقس صحو مع غيوم والحرارة تجتاز الأربعين

وقالت الهيئة في تقريرها اليومي، ان طقس أيام السبت والأحد والأثنين والثلاثاء سيكون بين صحو مع بعض الغيوم الى صحو.

أما درجات الحرارة فتوقعت الهيئة ان تكون العظمى في مدينة بغداد بمعدل 42 مْ.

وادناه جداول بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة وحالة الطقس كما وردت من الهيئة: