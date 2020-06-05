بالفيديو: تحدٍّ جديد يظهر على انستغرام لقصّ الموز

مر أكثر من شهرين على بدء بلدان العالم في الحجر الصحي، وزيادة أوقات الجلوس بالمنزل، ما تسبب بانتشار فيديوهات لتعبئة ساعات الفراغ، وبرز لاعب التايكواندو الحر دافيت فاردوميان كأحد المواهب الفريدة وقام بأشياء عجز عنها الآخرون.

وانتشر تحد جديد لفاردوميان على "إنستغرام" يحاول فيه قص الموز من خلال قرص ليزري، مثبت على منصة تبلغ بإرتفاعها مستوى وجهه.

وللتذكير.. فإن فاردوميان برز كناشط على موقع "إنستغرام" ويقوم بنشر فيديوهات تلاقي الإعجاب، نذكر منها تثبيت أربع زجاجات مياه غازية على قرصين ليزريين وركلهما بحركة بهلوانية دون أن يوقع الزجاجات، فيديو حصل على قرابة 158 ألف إعجاب وآلاف التعليقات.

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وفيديو المشي على وعائي ماء تفصل بينهما مسافة خطوة، دون أن يلمس قاع أحدهما.

وغيرها الكثير من الفيديوهات المثيرة التي ينشرها عبر منصته الاجتماعية والتي يتابعها 122 ألف متابع.