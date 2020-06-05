دبلوماسي لـ"الخليج 365": لقاء للرباعية حول فلسطين بغياب واشنطن

كشف دبلوماسي غربي النقاب لـ"الخليج 365" عن لقاء للجنة الرباعية الدولية عقد مساء أمس الخميس عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة الفلسطينيين وغياب الولايات المتحدة الأمريكية.

واللجنة الرباعية هي إطار مسؤول عن متابعة المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية يضم الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن روسيا والأمم المتحدة تحاولان الجمع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلسطينيين بعد القطيعة التي بدأت بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية العام 2017.

وأضاف: "بمبادرة من روسيا وبدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة التقت اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين، عبر الهاتف، في الثاني والعشرين من شهر مايو/أيار الماضي حيث جرى البحث في إخراج عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية من مأزقها وجرى الاتفاق على بذل المزيد من الجهود على أمل عقد اجتماع للجنة الرباعية على مستوى وزراء الخارجية".

وتابع الدبلوماسي: "بحث اللقاء بشكل خاص قرار إسرائيل ضم أجزاء واسعة من أراضي الضفة الغربية وقرار القيادة الفلسطينية إنها في حل من الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بما فيها الأمنية، إثر قرار الضم الإسرائيلي".

واستمرت الاتصالات منذ ذلك الحين بما في ذلك مع الفلسطينيين والإسرائيليين في مسعى لتحديد الخطوات التالية.

وقال مسؤول فلسطيني لـ"الخليج 365": "قلنا لهم إننا على استعداد للمشاركة بأي جهد دولي شريطة أن يكون على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وأن لا تكون خطة صفقة القرن الأمريكية-الإسرائيلية على الطاولة".

Advertisements

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، "قلنا لهم إننا نرفض بأي حال العودة إلى الصيغة السابقة التي كانت تقود فيها الولايات المتحدة الأمريكية المفاوضات خاصة بعد أن تأكد وبما لا يدع مجالا للشك إنها ليست فقط وسيط غير نزيه وإنما هي طرف مع إسرائيل وقد تبنت مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف بشكل كامل".

ولكن الدبلوماسي الغربي قال"بالمقابل فإن الجانب الأمريكي قال إنه لن يكون شريكا في أي حوار لا يكون أساسه خطة صفقة القرن".

وقد تم الاتفاق على انعقاد اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين مساء أمس الخميس عبر الفيديو كونفرنس.

وقال الدبلوماسي "لم يكن الفلسطينيون هم فقط من عارض أن يكون أي حوار مقتصرا على خطة صفقة القرن الأمريكية وإنما أيضا الأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي حيث أعربوا في أكثر من بيان منذ إعلان الخطة عن معارضتهم لها وتحذيرهم من عواقبها".

وأضاف: "على إثر ذلك فقد انعقد اللقاء بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات وغياب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع الدبلوماسي الغربي: "قدم الفلسطينيون موقفهم وشرحوا خلفيات القرار الأخير للقيادة الفلسطينية فيما عرض المندوبون الدوليون من روسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مواقفهم بشأن التطورات".

وأشار الدبلوماسي إلى أن "الاتصالات ستتواصل ولكن لا يوجد أي توقعات بانفراجة قريبة".