جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخليج 365 الجمعة 2020/6/5 01:06 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/6/5 01:06 م بتوقيت أبوظبي

جهاز أمن الدولة في دبي يعتقل أحد أخطر قيادات العصابات الدولية المنظمة. فاتن مكي الذي اعتقلته دبي متهم بالقتل وتجارة المخدرات وغسيل الأموال، ومدرج على قوائم الإنتربول. مصدر أمني في دبي: فاتن مكي دخل الدولة مستخدما جوازات سفر متعددة. جهاز أمن الدولة بدبي: عملية استخباراتية بظروف استثنائية قادت لاعتقاله.

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