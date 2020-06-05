بالصور.. رئيس مدينة الطور يتابع تنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد: أجرى أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بتنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة. وتابع رئيس المدينة تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر الجاري تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول كيلو و30 مترًا، بتكلفة تتعدى 10 ملايين جنيه، وسيجري تزويده بكافة الإمكانيات والخدمات لراحة المواطنين وزائري المدينة. وقال رئيس المدينة إنه يجري تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومتر، بتكلفة 38 مليون جنيه، وتتضمن توسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وحارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالي 30 مترا.

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