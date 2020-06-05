فرنسا : الاصابات بكورونا 189849 والوفيات 29068

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس /واشنطن- (د ب ا):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا المستجد.. كوفيد–19"، في فرنسا 189849 حتى الساعة 7:30 صباح اليوم الجمعة، ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 29068

وأشارت البيانات إلى أن 70094 شخصًا تماثلوا للشفاء.

ومر نحو 19 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في فرنسا.