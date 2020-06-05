مصرع عامل وإصابة 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:
لقي عامل مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بكسور وجروح، اليوم الجمعة، في حادث تصادم مركبتين بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج.
تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بناحية القوصة دائرة المركز.
تبين من التحريات أنه أثناء سير دراجة آلية "تروسيكل" قيادة "محمود. ع" 19 عامًا طالب ويقيم بناحية البلابيش قبلي دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "شريف. و" 29 عامًا سائق ويقيم بناحية البلابيش المستجدة دائرة المركز.
نتج عن الحادث وفاة "أحمد. ع" 24 عامًا عامل ويقيم البلابيش قبلي، إصابة كل من قائدي المركبتين، و"محمد. أ" 28 عامًا عامل بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.
جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي ودار السلام المركزي، وحُرر محضرًا بالحادث، تولت النيابة العامة التحقيقات.
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