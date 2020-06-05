من مصر وسوريا والسودان.. طبيب بالفيوم يخصص عيادته لاستقبال المرضى مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

خصص الدكتور محمود أحمد جمعة استشاري وأستاذ المخ والأعصاب في كلية الطب بجامعة الفيوم عيادته لخدمة المواطنين وكذلك الأشقاء من سوريا والسودان، الذين يحتاجون للرعاية الطبية خلال جائحة كورونا في ظل تراجع عدد الأماكن التي توفر الرعاية الصحية في مختلف التخصصات.

"الخليج 365" رصد تجربة الطبيب في تسخير إمكانياته لخدمة المرضى، وكيفية تقديمها، كيف يتعامل مع الحالات التي تحتاج لتدخلات جراحية.

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أستاذ المخ والأعصاب قال: "نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد, بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف العمل في قسم الاستقبال بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الفيوم, وكذلك إغلاق العيادات الخارجية بتلك المستشفيات قررت فتح عيادتي الخاصة بمدينة الفيوم, بالمجان للمصريين والسوريين والسودانيين المقيمين على أرض مصر، نظرًا للظروف التي يمرون بها، وتقديم الخدمة الطبية لهم بدون مقابل".

وذكر "جمعة": "في حالة الحاجة لجراحات عاجلة للمرضى غير المقتدرين ماديًا سيتم إجراؤها بدون مقابل مادي للجراحين المعاونين لي وأتكفل بكل شيء".

وقال أستاذ المخ والأعصاب في الفيوم: "عيادتي جاهزة لاستقبال الحالات المرضية لحين عودة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية".