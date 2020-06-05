كورونا في إيطاليا: الاصابات234013 والوفيات 33689

محمد اسماعيل - القاهرة - روما/واشنطن- (د ب ا):

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في إيطاليا 234013 حتى الساعة 7:30 صباح اليوم الجمعة،وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأتباء.

واظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إيطاليا بلغ 33689 .

واشارت البيانات إلى أن 161895شخصا تماثلوا للشفاء .

ومر نحو 18 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.