رفض ذكر اسمه.. رجل أعمال يتبرع بـ"فيلا" لعزل مصابي كورونا بالشرقية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن أحد رجال الأعمال في محافظة الشرقية، تبرعه بـ"فيلا" خاصة به؛ لتخصيصها كمبنى لعزل المصابين بفيروس "كورونا" المُستجد، عزلًا منزليًا، لكنه رفض ذكر اسمه، قبل أن يكشف أحد المُقربين منه تفاصيل التبرع.

العقيد أحمد حبيب، أحد المُقربين من صاحب "الفيلا"، هوَّ من أعلن تفاصيل التبرع، وأكد على أن صاحبه من أهالي مدينة فاقوس، لكنه محب للعمل الخيري ولا ينوي أو يريد ذكر اسمه.

"شاف إن في ناس بسيطة معندهاش مكان ينفع تتعزل فيه في بيتها".. قالها العقيد أحمد حبيب لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أن تبرع صاحب الفيلا بالمبنى وتخصيصه كمبنى عزل جاء بهدف المشاركة والقيام بالدور الخيري والمسئولية المجتمعية، مضيفًا: "المستشفيات لو فيها مكان مكانوش طلبوا من الناس تتعزل في بيوتهم".

الصديق المُقرب من صاحب الفيلا أوضح أن التبرع لم يتوقف عند حدود المبنى فقط: "الفيلا اتفرشت بسعة 40 سريرًا، ومن بكرا بإذن الله المكان هيستقبل المواطنين المصابين والمشتبه في إصابتهم ومحتاجين عزل منزلي.. ربنا يجازي صاحب النية الخير".