حكومة الوفاق الليبية تسيطر على كامل الحدود الإدارية لطرابلس والمطار الدولي

أعلنت حكومة الوفاق الليبية، اليوم الخميس 4 جوان 2020، سيطرتها على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس بما فيها مطار طرابلس الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات حكومة الوفاق الليبية، العقيد الطيار محمد قنونو، في بيان له اليوم، إن قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرت على كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس، بحسب موقع "الوسط".

ونشرت صفحة المكتب الإعلامي لعملية "بركان الغضب" على صفحتها في "تويتر" تغريدة على لسان العقيد صلاح النمروش وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق، قال فيها: "قواتنا واصلت تقدمها صباح اليوم الخميس وطاردت الميليشيات الإرهابية وطردتها من على أسوار طرابلس الكبرى، وهروب عدد ممن يقودونهم إلى مطار مدينة بني وليد جنوب شرق طرابلس"، بحسب البيان.

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وكانت حكومة الوفاق أعلنت، أمس، سيطرتها على مطار طرابلس الدولي و"مطاردة فلول" قوات الجيش الوطني الليبي باتجاه قصر بن غشير، وأكدت سيطرتها على منطقتي عين زارة ووادي الربيع أثناء عملياتها في المنطقة.