إحتجاجات الولايات المتحدة / الجيش الأمريكي ينأى بنفسه عن ترامب

تصاعدت التوترات في الولايات المتحدة بعد أكثر من أسبوع من الاضطرابات المستمرة إثر مقتل الشاب الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على يد شرطي بمدينة منيابوليس يدعى ديريك شوفين.

وقتل فلويد إثر موجة إحتجاجات عارمة بدأت من مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا، وإمتدت عبر أنحاء الولايات المتحدة، وتخللها أعمال شغب وعنف.

وفيما هدد الرئيس دونالد ترامب بإستخدام الجيش الأمريكي لقمع المتظاهرين، نأى البنتاغون بنفسه عن تلك الأزمة، مؤكدا أنه "من الأفضل الاعتماد على الحرس الوطني لإنفاذ القانون عند الحاجة".

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن تصريحات مسؤولو البنتاجون، جاءت كرد فعل على تصريح ترامب الذي أدلى به في حديقة روز جاردن حول نشر الجيش الأمريكي لإنهاء "أعمال الشغب والخروج على القانون" في جميع أنحاء البلاد.

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وكان رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي قد أكد فجر الثلاثاء، أن الجيش سيقوم بحماية حقوق الجميع على خلفية الاحتجاجات المندلعة بسبب مقتل رجل من أصل إفريقي يدعى جورج فلويد على يد شرطي في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

تلك التصريحات جاءت أثناء تفقد الجنرال ميلي الأوضاع في شوارع العاصمة واشنطن، حيث شهدت المدينة ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة.

وقال ميلي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد أقسمنا على الولاء لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لحماية حقوق الجميع، وهذا ما نفعله".

وأضاف "لدينا هنا الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، وأنا هنا لأرى مدى كفاءة أدائهم.. وهذا كل شيء".