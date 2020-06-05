في تصعيد جديد للتوتر بين البيت الأبيض و"تويتر"، حذف موقع التواصل الشهير مقطع فيديو تنعي فيه حملة دونالد ترامب، المواطن الأميركي جورج فلويد، من على منصة الرئيس الأميركي، مشيرا إلى شكوى تتعلق بحقوق النشر ، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
وكان ترامب يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صوراً ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد، إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.
وقال الموقع إن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيسلا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر.
وقال ممثل لـ"تويتر": "نحن نستجيب لشكاوى حقوق النشر المقنعة التي يرسلها لنا أصحاب حقوق النشر أو ممثلوهم الشرعيون".
والفيديو مدته 3 دقائق و45 ثانية وقد تم تحميله على قناة ترامب على "يوتيوب"، ونشرته حملته على "تويتر" في الثالث من يونيو.
لكن المقطع لا يزال متاحا على "يوتيوب"، وحصل على أكثرمن 60 ألف مشاهدة و13 ألف إعجاب، فيما لم ترد "جوجل"، الشركة التي تتبعها منصة بث المقاطع المصورة، على طلب بالتعليق.
ويعتبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" محل تدقيق شديد من إدارة ترامب، منذ وضع علامة تشير إلى ضرورة تقصي الحقائق على تغريدات للرئيس عن مزاعم غير مدعمة بأدلة عن حدوث تزوير في تصويت بالبريد.
كما أن الموقع وصف منشور لترامب عن الاحتجاجات في مدينة مينيابوليس، بأنها "تمجيد للعنف".
وقد تعهد "ترامب" باستصدار تشريع يلغي أو يقوض قانونا يحمي شركات التواصل الاجتماعي من تحمل المسؤولية عما ينشره مستخدموها.
كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يحرج ترامب ثانية ويحذف فيديو جديداً عن مأساة فلويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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