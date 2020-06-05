اندلعت صباح اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحين في منطقة كريتر بمدينة عدن ، حسبما ذكر موقعروسيا اليوم.
وذكر مصدر أمني أن مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبله على عناصرتابع لقوات العاصفة بالقرب من البنك الأهلي في كريتر.
وأضاف المصدر أن جنديين أصيبا نتيجة الانفجار، فيما انتشرت قوات الأمن لمطاردة المجهولين، مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة وتحت السيطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.