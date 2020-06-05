اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين في عدن

اندلعت صباح اليوم الجمعة، اشتباكات بين قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومسلحين في منطقة كريتر بمدينة عدن ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم. روسيا اليوم. وذكر مصدر أمني أن مجهولين على متن دراجة نارية قاموا برمي قنبله على عناصر تابع لقوات العاصفة بالقرب من البنك الأهلي في كريتر. تابع لقوات العاصفة بالقرب من البنك الأهلي في كريتر. وأضاف المصدر أن جنديين أصيبا نتيجة الانفجار، فيما انتشرت قوات الأمن لمطاردة المجهولين، مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة وتحت السيطرة.

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