"مجرد حماقة".. موسكو تعلق على دعوة أمريكية لمغادرتها الشرق الأوسط

وصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية ،اليوم الجمعة، تصريحا لمساعد وزير الخارجية الأمريكية دعا فيه إلى رحيل روسيا من الشرق الأوسط بأنه مجرد حماقة ودليل على قلة المهنية ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال المصدر: "يبدو أنه لا يدرك على الإطلاق ما يقول.. هذا يخرج عن نطاق أيتقييم.. إنه مجرد حماقة.. مستوى المهنية (في الخارجية الأمريكية) بات منخفضا جدا".
من جانبه، اعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، أن المزاعم الأمريكية بشأن دور روسيا "المدمر" والدعوات لرحيلها من الشرق الأوسط ضربمن المجون والوقاحة، وأضاف: "حضور روسيا في سوريا شرعي تماما وجاء بدعوة من قيادة البلاد، وذلك بخلاف الوجود الأمريكي. لا أحد دعا الولايات المتحدة إلى سوريا ولا إلى العراق أو ليبيا".
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، قد اعتبر أمس الخميس أن روسيا تلعب في الشرق الأوسط "دورا مدمرا"، وشدد على تمسك الولايات المتحدة بضرورة مغادرتها المنطقة.
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