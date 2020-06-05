اخبار العالم

البرازيل تتجاوز إيطاليا في حصيلة وفيات كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن

1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبذلك وصلت حصيلة وفيات الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 34،021 حالة، وهي تأتي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تتجاوز إيطاليا في حصيلة وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا