البرازيل تتجاوز إيطاليا في حصيلة وفيات كورونا

تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وبذلك وصلت حصيلة وفيات الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 34،021 حالة، وهي تأتي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.
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