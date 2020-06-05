البرازيل تتجاوز إيطاليا في حصيلة وفيات كورونا

تجاوز إجمالي عدد الوفيات في البرازيل بفيروس كورونا COVID-19 عدد الضحايا في إيطاليا حيث أبلغت وزارة الصحة عن

1437 حالة وفاة في الساعات 24 الأخيرة، و 30925 إصابة إضافية بفيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وبذلك وصلت حصيلة وفيات الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية 34،021 حالة، وهي تأتي بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط.