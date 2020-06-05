البرازيل تتجاوز إيطاليا بوفيات كورونا وتسجل رقم قياسي

وذكرت وزارة الصحة أن البرازيل سجلت رقما قياسيا جديدا من الوفيات بسبب الفيروس، بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.

وسجلت إيطاليا من جهتها 33,689 وفاة من أصل 234,013 إصابة.

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غير أنّ المجتمع العلمي في البرازيل يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وفي بلد يضم 212 مليون نسمة، بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

والبرازيل، التي يدعو رئيسها جايير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجل بمفردها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية.