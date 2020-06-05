تشيلسي على أعتاب خطف هدف ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن تشيلسي الإنجليزي أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات نجم لايبزيج الألماني، تيمو فيرنر، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن تشيلسي على أعتاب التعاقد مع فيرنر، متفوقًا على إنتر ويوفنتوس وليفربول.

وأشارت إلى أن فيرنر لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو، لذلك تدور المنافسة بين الأندية على إقناع اللاعب بشروط شخصية أفضل ومشروع رياضي مميز.

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وأوضحت أن رفض ليفربول دفع الشرط الجزائي، واهتمام إنتر بالصفقة فقط إذا رحل لاوتارو مارتينيز مع تركيز يوفنتوس على ضم مهاجمين آخرين، سمح لتشيلسي بالاقتراب من حسم الصفقة.

وقالت الصحيفة الألمانية إن فيرنر اتفق مع تشيلسي على عقد مدته 5 سنوات، مع تقديم راتب سنوي يزيد عن 10 ملايين يورو.

يذكر أن فيرنر سجل 31 هدفًا بالإضافة إلى 12 تمريرة حاسمة خلال 30 مباراة تنافسية مع لايبزيج هذا الموسم.