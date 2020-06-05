أم الفحم: اللجنة الشعبية تناقش سُبل التصدي لقرار هدم 4 منازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقدت اللجنة الشعبية في مدينة الفحم، مساء أمس الخميس، اجتماعا طارئا في بيت عائلة الحاج عبد الغني إغبارية المهدد بالهدم في حي عين الدالية، وبحثت سبل التصدي لأوامر هدم المنازل.

وجرى في الاجتماع، التداول في المسارات الشعبية والقضائية والتخطيطية المتاحة للدفاع في هذا الملف، كذلك ناقش المجتمعون تداعيات الهدم ومسح مخطط حي عين الدالية الذي يعاني بكافة مساحته من خطر الهدم.

واقترحت عدة خطوات احتجاجية، في نهاية الاجتماع، كرد على سياسة الهدم، بينها إقامة صلاة جمعة أمام منازل عائلة عبد الغني في حي عين الدالية، كذلك خطوات أخرى سيتم التباحث بها لاحقا.

يذكر أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا قررت، أول من أمس الأربعاء، هدم 4 منازل تعود لعائلة الحاج عبد الغني إغبارية من مدينة أم الفحم، وذلك بعد إصدار القاضي ناصر جهشان القرار، ورفضه طلب العائلة تمديد فترة إرجاء تنفيذ أوامر الهدم.