دول أوروبية صديقة لإسرائيل: لا مناص من إجراءات ضدّ الضم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذّرت دول صديقة لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي من عدم قدرتها إلا على رفض الضم الإسرائيليّ لمناطق في الضفّة الغربية.

وذكر مراسل الشؤون الخارجيّة في هيئة البثّ الرسميّة "كان"، أمس، الخميس، أن هذه الدول ترفض البحث، في هذه الأثناء، في عقوبات أوروبيّة على إسرائيل، إلا أن موقفها بعد الضمّ قد يتغيّر.

وبحسب القناة، فإن وزراء خارجيّة أوروبيين أبلغوا وزير الخارجيّة الإسرائيلي، غابي أشكنازي، مؤخرًا، أن بلادهم ستضطرّ إلى دعم خطوات معيّنة ضد إسرائيل في حال تنفيذ قرارات الضمّ.

في السّياق ذاته، حذّر وزير خارجية اللوكسمبورغ، جان أسلبورن، من خطوات قد يتّخذها الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل.

وقال، خلال لقاء مع "كان"، "لا أريد الإسراع في الحديث عن عقوبات، لكن ستكون تبعات إن كان هناك انتهاك للقانون الدولي"، في إشارة إلى الضمّ.

وعارضت النمسا وهنغاريا، الشّهر الماضي، قرارًا أوروبيا يعتبر الضمّ "انتهاكًا للقانون الدولي"، قبل أن تتراجع النمسا لاحقًا. بمعنى أن هنغاريا الآن هي الدولة الوحيدة المعارضة لإدانة أوروبيّة للاحتلال الإسرائيلي.

وحذّر خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، منتصف أيار/مايو الماضي، إسرائيل من الإقدام على تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية إليها بصورة أحادية الجانب، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات من دون اتفاق بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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وقال بوريل إنّ "حل الدولتين مع كون القدس العاصمة لهما هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة"، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك.

وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مخطط الضم يشمل 30% من مساحة الضفة الغربية، ويشمل ذلك المستوطنات وغور الأردن.

كما حذّر قادة 4 دول أوروبية نتنياهو، مؤخرًا، من تبعات محتملة للضمّ على العلاقات الإسرائيلية – الأوروبية وعلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينيّة.

والقادة هم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون؛ ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون؛ ورئيس الوزراء الإسباني، فيدرو سانشيز، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي.

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر دبلوماسيّة غربيّة أنّ ماكرون طلب من نتنياهو "عدم اتخاذ أيّة إجراءات أحاديّة الجانب" وأضاف أن "مسارًا كهذا سيقوّض استقرار الشرق الأوسط. فقط الحوار مع الفلسطينيين والحل العادل والمتوازن سيمنح الإسرائيليّين سلاما وأمنا واستقرارًا".

كما أرسل جونسون رسالة مشابهة لرسالة ماكرون، بالتنسيق معه، وفقًا للقناة، التي أضافت أنه من غير المؤكّد إن أرسلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل رسالة مشابهة.

وأرسل سانشيز رسالة شخصيّة لنتنياهو ولوزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، عبّر فيهما عن اعتقاده بوجوب احترام القانون الدولي "والوصول إلى حلّ على أساس حلّ الدولتين، وفقًا لقرار الأمم المتحدة"، بينما كتب كونتي في رسالته إنه يجب تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين والوصول إلى حلّ الدولتين على أساس القانون الدولي.