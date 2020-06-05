اعتقال شخص إثر إطلاق نار على دورية شرطة بالطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق مجهول النار على دورية للشرطة في مدينة الطيرة، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا لادعاء الشرطة، قام أفراد من الشرطة بالرد بإطلاق عيارات نارية على مطلق النار، ولكنه لاذ بالفرار من المكان بسيارة استقلها، وبعد عملية بحث وتمشيط عُثر على السيارة، وتم القبض على شخص، وبوشر التحقيق في ملابسات الحاصل. ولم تسجل إي إصابات.

هذا، وأصيب شخصان بجروح من جراء تعرضهما لإطلاق نار في مدينة الطيرة، مساء أمس الخميس.