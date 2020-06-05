زعيم المعارضة الفنزويلية "مختبئ" في السفارة الفرنسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف وزير الخارجيّة الفنزويلي، خورخي أرييزا، أنّ زعين المعارضة، خوان غوايدو، موجود في السفارة الفرنسيّة بكراكاس.

وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ألمح قبل ثلاثة أيام إلى أنّ غريمه "مختبئ" في إحدى الممثّليات الدبلوماسيّة.

وردًّا منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجودًا في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجودًا داخل سفارة فرنسا، قال أرييزا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتَي إسبانيا أو فرنسا"، مضيفًا أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

وأضاف "نأمل في أن تغيّر هاتان الحكومتان رأيهما وتسلمان هؤلاء الذين يريدون الإفلات من القضاء الفنزويلي".

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وعبر أرييزا عن أسفه لهذا الوضع قائلا "إنه عار لدبلوماسية إسبانيا، وعار لدبلوماسية فرنسا ما يحصل، وستدفعان الثمن في وقت قريب جدًا".

وفرنسا وإسبانيا ضمن حوالي خمسين دولة في العالم اعترفت بغوايدو رئيسا بالوكالة بدلا من مادورو، الذي تعتبر أنه انتخب في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة، بحسب منظمات حقوقيّة دولية ومستقلّة.

وكان مادورو ألمح، الإثنين الماضي، إلى أنّ غوايدو قد يكون "مختبئا في سفارة" لكن معارضه نفى ذلك.