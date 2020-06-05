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19 وفاة و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الجمعة 5 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الخميس، تسجيل 19 حالة وفاة، و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة في بيان، إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع منذ بدء انتشار الوباء في 13مارس/ آذار الماضي، إلى 5714 إصابة، منها 4480 بالعاصمة الخرطوم، مضيفة أن عدد الوفيات الكلي بلغ 333 حالة.

وأشارت إلى أن عدد المتعافين من الوباء ارتفع إلى 1825 شخصا بععلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الخميس، تسجيل 19 حالة وفاة، و215 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء الماضي، تمديد حظر التجوال الشامل بالعاصمة الخرطوم، ومنع السفر بين ولايات البلاد لأسبوعيين إضافيين ضمن حزمة إجراءات وقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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