الموانئ العراقية: لا تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية على حركة الملاحة

أكد مدير عام موانئ العراق اثيل عبد علي سلمان، الجمعة، عدم وجود تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية في مدخل خور عبدالله على حركة الملاحة.
وقال سلمان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لا تأثير لحادثة غرق الباخرة الإيرانية (بهبهان) في مدخل خور عبدالله على حركة الملاحة".
وأضاف، أن "سبب غرق الباخرة المحملة بمادة السيراميك هو سوء التحميل"، مشيرا الى "انقاذ اربعة من طاقمها وانتشال جثة احد البحارة".
وتعرضت سفينة إيرانية، في وقت متأخر من ليلة امس الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية قرب مدخل قناة خور عبدالله.
وأضاف، أن "سبب غرق الباخرة المحملة بمادة السيراميك هو سوء التحميل"، مشيرا الى "انقاذ اربعة من طاقمها وانتشال جثة احد البحارة".
وتعرضت سفينة إيرانية، في وقت متأخر من ليلة امس الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية قرب مدخل قناة خور عبدالله.
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