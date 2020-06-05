بدء صرف رواتب بعض موظفي الدولة

اعلن مصرفا الرافدين والرشيد، عن بدء صرف رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن وجميع موظفي دوائر الصحة وبعض موظفي وزارة التربية.
واضاف المكتب الإعلامي للرافدين، ان "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر وشركات وزارة الصناعة والمعادن بعد وصول التمويل وتغذية الصكوك الخاصة بهم".
وأضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوت الدفع الالكتروني بطاقة الماستر كارد"، مبينا انه "بامكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب المنافذ الخاصة ومن أي مكان يتواجدون فيه".
من جانبه، أعلن مصرف الرشيد ان "فروعه مستمرة بدفع رواتب منتسبي عدد من دوائر الدولة من بينها وزارة التربية وجميع الدوائر التابعة لوزارة الصحة التي وصلت صكوك تمويلها الى المصرف".
وبين ان ادارته "تتابع عملية دفع الرواتب للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وكذلك الدفع اليدوي".
واضاف ان "كوادر المصرف تعمل حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي لضمان دفع الرواتب بدون تاخير".
وتابع انه "بإمكان الموظفين من حملة بطاقات الدفع الالكتروني استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من احد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة اشعار تحميل الراتب".
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