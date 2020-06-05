شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتعظيم دور البحث العلمى وتوظيف الموازنة الجديدة لمصلحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب مناقشة عامة، حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن توجيه الاعتمادات المالية المخصصة للمراكز البحثية المختلفة للتجارب والأبحاث على أن يكون للبحث النصيب الأكبر وعدم توجيه هذه الاعتمادات للرواتب والمكافأة، مؤكدا أن البحث العلمى فى أى قطاع ومجال وتخصص هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم والشعوب والخروج من الأزمات التى تُحاك بالعالم ومنها على سبيل المثال جائحة كورونا التى ضربت جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

ولفت عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم تعظيم الاستفادة من الاعتمادات المالية المخصصة للمراكز البحثية فى الوقوف على الأبحاث وإجراء مزيد من التجارب فى جميع التخصصات، على أن يتم النص صراحة على ذلك الأمر، مع الأخذ فى الاعتبار أن الاعتمادات المالية المخصصة للمراكز لابد أن تؤتى ثمارها من خلال نتائج حقيقية على أرض الواقع.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن الفترة الأخيرة أثبتت أهمية البحث العلمى، حيث أن أزمة فيروس كورونا أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن البحث العلمى هو السبيل الوحيد لنجاة العالم من هذا الفيروس، ولهذا لابد من مزيد من الاهتمام والحرص ومنح مزيد من الفرص للباحثين للوقوف على أبحاثهم للخروج بنتائج قد تكون سببا فى تغيير الأمور فى المنطقة بل فى العالم أجمع.

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب "230 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه".

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ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع و المبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.