إليك أهم المزايا الجديدة في نظام تشغيل جوجل الجديد "أندرويد 11"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلنت شركة جوجل الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي عن تأجيل الكشف عن الإصدار التجريبي من نظامها التسغيلي "أندرويد 11"، والذي كان مقررا يوم 3 يونيو، بسبب الاحتجاجات الأمريكية.

وأفادت تقارير إخبارية أن الإصدار التجريبي من إصدار "أندرويد 11" التجريبي، قد وصل على الأقل إلى بعض مستخدمي هواتف جوجل، ولكنه ليس متاحًا على نطاق واسع حتى الآن.

ووفق ما ذكرت البوابة العربية للأخبار التقنية، وبحسب المستخدمين الذين حصلوا بالفعل على إصدار "أندرويد 11" التجريبي، ظهرت بعض المزايا والتغييرات الجديدة التي لم تكن موجودة في نسخ المعاينات السابقة، ونستعرض فيما يلي أهمها .

1- قائمة زر التشغيل الجديدة للتحكم في الأجهزة

يتميز نظام "أندرويد 11" بدعمه لواجهة تطبيقات برمجية تُسمى (Controls API)، وتسمح للمطورين بوضع اختصارات التشغيل الآلي لأجهزة المنزل في قائمة الإعدادات التي تظهر عند الضغط على زر تشغيل الهاتف.

توفر قائمة زر التشغيل الجديدة مجموعة أكبر من الخيارات، مثل: بطاقات الدفع وعناصر التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية، وإعدادات أخرى مهمة تظهر عند الضغط باستمرار على زر التشغيل والإيقاف في الهاتف، مما يتيح للمستخدمين القدرة على التحكم في الأجهزة الذكية في جميع أنحاء المنزل مباشرة من قائمة زر التشغيل، بدلًا من الانتقال إلى التطبيق أو استخدام أدوات أخرى.

ولكن لا يمكن للمستخدمين الذين تلقوا الإصدار التجريبي اختبار ميزة عناصر التحكم في الأجهزة الجديدة، نظرًا لعدم وجود تطبيقات متاحة حتى الآن لاختبارها.

2- تضمين عناصر التحكم بالوسائط في الإعدادات السريعة

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أضافت شركة جوجل الأمريكية في "أندرويد 11" أيضًا عناصر التحكم بمشغل الوسائط المتعددة داخل شريط الإعدادات السريعة في الجزء العلوي من مركز الإشعارات، التي تسمح لك بتشغيل ملفات الوسائط المتعددة وإيقافها مؤقتًا أو تخطيها، أو فتح التطبيق الخاص بها مباشرة من قائمة الإعدادات السريعة.



3- فقاعات الدردشة في تطبيقات المراسلة

قدمت الشركة الأمريكية العام الماضي ميزة فقاعات الدردشة في نسخ المعاينة لإصدار "أندرويد 10"، ولكن بمجرد إطلاق الإصدار النهائي، لم نجدها في النظام، ولكنها ظهرت في "أندرويد 11"، حيث أصبح بإمكان أي تطبيق للمراسلة أو الدردشة استخدام الفقاعات لتسهيل تجربة المستخدم أثناء إجراء المحادثات.

في ن"أندرويد 11" ستشاهد إشعارات المحادثات في تطبيقات التراسل على هيئة فقاعات في جانب شاشة الهاتف، حيث تتيح لك التنقل داخل المحادثات وخارجها، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، وعندما تضغط على فقاعة سترى رسائلك السابقة وحقل النص لإرسال رسالة جديدة.

ستحتاج إلى فتح التطبيق للوصول إلى جميع الميزات والإعدادات، ولكن هذه الميزة ستكون طريقة رائعة لإرسال الرسائل السريعة أثناء تنفيذ العديد من المهام في هاتفك.

يدعم "أندرويد 11" ميزة فقاعات الدردشة افتراضيًا، والآن يضم الإصدار التجريبي الأول قائمة فرعية جديدة في الإعدادات لتفعيلها.

4- أشكال أيقونات جديدة

مع إصدار هواتف "بيكسل 4"؛ قدمت جوجل تطبيق "Pixel Themes"، الذي يتيح للمستخدم تخصيص بعض أجزاء واجهة المستخدم، مثل: الخط، واللون، وشكل الرمز، من عدد من الخيارات المُضمنة سابقًا.

وقد أضافت جوجل في "أندرويد 11" ثلاثة أشكال أيقونات جديدة للتطبيقات، هي: الأول شكل سداسي ذو زوايا دائرية، والثاني: شكل مستطيل منبعج تطلق عليه جوجل اسم (Pebble)، والثالث: تطلق عليه جوجل اسم (Vessel)، مما يوسع خيارات تخصيص الواجهة.