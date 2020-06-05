شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتجاوز إيطاليا بحصيلة وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في البرازيل نظيره في إيطاليا أمس الخميس، بعدما سجلت وزارة الصحة 1437 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و30925 إصابة جديدة.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 34021، لتأتي في المركز الثالث خلف كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر البرازيل تتجاوز إيطاليا بحصيلة وفيات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.