شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تتجاوز إيطاليا بحصيلة وفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا في البرازيل نظيره في إيطاليا أمس الخميس، بعدما سجلت وزارة الصحة 1437 حالة في الساعات الأربع والعشرين الماضية و30925 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البرازيل إلى 34021، لتأتي في المركز الثالث خلف كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.