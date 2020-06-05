شكرا لقرائتكم مفقودون في غرق سفينة إيرانية بمياه العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل الخميس، في المياه الإقليمية العراقية، خارج مدخل قناة خور عبدالله. والسفينة الغارقة تحمل اسم "بهبهان"، وقد هرعت سفن الإنقاذ العراقية لإنقاذ طاقمها، بحسب مواقع عراقية. وتم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن 5 آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.

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