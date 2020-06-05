مركز حقوقي يحذر: استدراج قاصرات عبر تطبيقات "الشات" لممارسة الدعارة

حذر المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 من تطبيقات مخصصة للمحادثة، أو التواصل في عدد من وسائط التواصل الاجتماعي.

وقال محمد بلمهيدي، لموقع "اليوم 24 " رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني إنه تواصل مع الضحايا في بعض المدن المغربية، وقعن في شباك هذه التطبيقات.

وأوضح المتحدث نفسه، أن القائمين على هذه التطبيقات للشات، يستدرجون الضحايا، وأغلبهن قاصرات على أساس أنهن سيشتغلن في مجال التسويق.

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وبعد ذلك، يوجه القائمون على هذه التطبيقات، التي تسوق بعض المنتوجات، يضيف المصدر نفسه، الفتيات إلى التعري عبر الكاميرا مقابل مبالغ مالية مهمة.

وأضاف رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني، أنه في بعض المرات، تتطور الأمور إلى إقناع الضحايا بممارسة الجنس عبر كاميرا، مقابل مبالغ مالية.

ودعا محمد بلمهيدي، رئيس المركز المغربي للحماية من الابتزاز الإلكتروني أمهات، وآباء، وأولياء الأمور إلى مراقبة التطبيقات، وبرامج الشات المثبة على هواتف أبنائهم، والابلاغ عن أي استغلال كيفما كان.