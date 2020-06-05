شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار جنوب عدن والان مع التفاصيل

الجمعة 5 يونيو 2020 صورة أرشيفية هز انفجار فجر الجمعة، مديرية صيرة، جنوبي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

Advertisements وبحسب تصريحات سكان محليون لموقع "إرم نيوز" أن مسلحين مجهولين استهدفوا عربة عسكرية بقذيفة آر بي جي، متوقفة في ساحة البنوك، قرب البنك الأهلي، بمدينة صيرة. وأشاروا إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى المنطقة عقب الانفجار، لنقل مصابين. وسمع إطلاق رصاص بشكل متقطع بعد الحادثة التي ما تزال المعلومات الواردة عنها قليلة حتى اللحظة.

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