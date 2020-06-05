أنجيلا ميركل : مقتل "جورج فلويد" حدثا فظيعا للغاية..وأسلوب ترامب "مثير للجدل"

قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ان مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، داعية الأمريكيين إلى المصالحة.

وقالت "ميركل" في تصريحات تلفزيونية لقناة "زد.دي.إف" عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة :ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح .

وعن سؤالها عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، أجابت المستشارة الألمانية إن أسلوب "ترامب" السياسي مثير للجدل.

وأختتمت حديثها قائلة: أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد .