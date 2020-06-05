قالت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ان مقتل جورج فلويد "حدثا فظيعا للغاية"، داعية الأمريكيين إلى المصالحة.
وقالت "ميركل" في تصريحات تلفزيونية لقناة "زد.دي.إف" عندما سئلت عن الوضع في الولايات المتحدة :ما أطلبه من الساسة محاولة التقريب بين الناس والتصالح .
وعن سؤالها عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد لعب دورا في حالة الاستقطاب الحاصلة في الولايات المتحدة، أجابت المستشارة الألمانية إن أسلوب "ترامب" السياسي مثير للجدل.
وأختتمت حديثها قائلة: أعمل مع رؤساء منتخبين في مختلف أنحاء العالم وبالطبع مع الرئيس الأمريكي وآمل أن نتمكن من إحلال السلام في هذا البلد .
كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلا ميركل : مقتل "جورج فلويد" حدثا فظيعا للغاية..وأسلوب ترامب "مثير للجدل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.