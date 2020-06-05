شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق ذوى الإعاقة للتدخلات الطبية فى القانون الجديد.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من الحقوق التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة كاملة، فى جميع التخصصات والأنشطة، سواء فى الرياضة، الحياة السياسية، والطرق والمواصلات والتعليم والمنظومة الصحية، و الأكواد الهندسية، وفيما يلي نرصد كيفية تأهيل المراكز الصحية لتقديم المساعدات والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير الجودة المطلوبة.

ووفقا للقانون تلتزم وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس مواصفات معايير قياسية لتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوى وتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة وتلتزم بتوفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة والمدربة فى كافة التخصصات فى مجال التعامل الطبي مع مختلف الإعاقات مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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