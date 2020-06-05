شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات الداخلية والاعلام والأعلى للصحافة أمام لجان البرلمان الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، الاسبوع القادم، إجتماعاتها لمناقشة عدد من الملفات الهامة وفي مقدمتها مشروعات الموازنة العامة في القطاعات المختلفة كلاً فيما يخصه، ومن بينهم لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، والتي تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة فيما يخص الإنتاج الحربي للعام المالي الجديد 2020/ 2021 وذلك يوم الأحد القادم.

أما الإجتماع الثاني لها يوم الاثنين القادم، فمن المتوقع أن تناقش مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة فيما وزارة الداخلية للعام المالي الجديد 2020/ 2021.

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وعلي جانب آخر، تعقد لجنة الثقافة والاعلام والآثار 6 إجتماعات لمناقشة مشروعات الموازنه فيما يخص القطاع بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق السياحة والآثار وذلك يوم الأحد القادم.

وخلال يوم الاثنين تنظر اللجنة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة فيما وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة العامة للاستعلامات ووزارة السياحية والاثار للعام المالي الجديد 2020/ 2021 .

كما تناقش اللجنة يوم الثلاثاء، مشروعات الموازنة فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة ( الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، البيت الفني للموسيقي ودار الأوبرا، ديوان عام للمجلس الأعلي للثقافة، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتب وزير الثقافة)، بالإضافة إلي خطة التنمية الاقتصادية والموازنة فيما " مكتبة مصر العامة الرئيسية، صندوق مكتبات مصر العامة، الجهاز القومي للتنسيق الحضارى، قطاع الفنون التشكيليه، أكاديمية الفنون، البيت الفني للفنون الشعبية والمركز القومي للسينما، البيت الفني للمسرح)