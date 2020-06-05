شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان" يطالب بتعظيم الموارد باستغلال الأصول غير المستغلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة فى جميع القطاعات والهيئات والوزارات، على أن يتم عمل حصر شامل حقيقى لها، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجميع هذه الأصول ومن ثم يتم وضع رؤية وخطة عاجلة من خلال عدد من الآليات والفعاليات بشأن استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود على الدولة والمواطنين بالعديد من الفوائد وعدم ترك هذه الأصول للتعدي من قبل البعض، خاصة فى ظل الوضع الجاري والظروف الاقتصادية الراهنة.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ملف الأصول غير المستغلة من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير تحت القبة، وخلال الفترة السابقة تم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد، ولعظم الأمر لابد من عمل حصر شامل لحصر كافة الأصول فى الهيئات والوزارات المختلفة، فعلى سبيل المثال يوجد بعض الهيئات التي تمتلك أصولا كبيرة لابد من حصرها منها على سبيل المثال هيئة الأوقاف وهيئة البناء والتعمير.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية فى المحافظات المختلفة للانتهاء من المشروعات العالقة، سواء كانت فى قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب، والطرق الداخلية، أو تطوير الوحدات الصحية، مؤكدا أن هناك اتجاه عام لتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات.

وأكد عضو البرلمان، أن الأصول غير المستغلة سيكون لها دور كبير فى إعادة تطوير وإحلال وتجديد بعض القطاعات والهيئات التى تعانى من عدم وجود اعتمادات كافية لوضع خطة عاجلة لتطوير مؤسساتها، وبالتالى فإن هذا الأمر سينعكس على المواطن وعلى هذه الهيئات والوزارات بشكل عام مما يعود بالنفع العام.

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