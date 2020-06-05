شكرا لقرائتكم خبر عن الأغنية الوطنية "مدفعية" القوى الناعمة (1).. فى وثائقيات شريف عارف "حقيقة فى دقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض الكاتب الصحفي شريف عارف اليوم في حلقاته الوثائقية "حقيقة في دقيقة" على مواقع التواصل الاجتماعي، جانباً من دور القوى الناعمة وتأثيرها فى الوجدان المصري في العصر الحديث.

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ويقول شريف عارف: إن الأغنية الوطنية تمثل "مدفعية" القوى الناعمة، وإنها استطاعت تحقيق نتائج لا تقل في تأثيرها عن النتائج التي حققتها الجيوش النظامية، وأن الموسيقار الكبير بليغ حمدي كانت له وجهة نظر مهمة وهى أن الاغنية كالجندي الذي يقف على الجبهة، فالغنوة رسالة ولابد أن تصل تلك الرسالة إلى كل الناس بجميع فئاتهم وطوائفهم.

ويضيف شريف عارف أن الفترة ما بين يونيو 1967 وحتى نصر أكتوبر المجيد عام 1973، لعبت القوى الناعمة دوراً مؤثراً حتى بعد النصر بساعات قليلة عندما كتب عبد الرحيم منصور "ع الربابة"، ولحنها بليغ حمدي لتشدو بها المطربة الراحلة وردة بعد مرور 72 ساعة على عبور المصريين لقناة السويس.

يذكر أن شريف عارف كاتب صحفي بصحيفة "المصري اليوم"، ورئيس اللجنة النوعية للإعلام بحزب الوفد، وصدرت له 10 مؤلفات سياسية ووثائقية أبرزها "الإخوان في ملفات البوليس السياسي"، و"26 يناير.. حريق القاهرة مدبرون ومنفذون"، وحصد عددا كبيرا من جوائز العمل الصحفي، ونال تكريمات من عدة جهات بحثية. كما أشرف خلال العام الماضي على مشروع توثيق مئوية ثورة 1919، وحقق في المجلد التذكاري والفيلم الوثائقي" الثورة الأم" بهذه المناسبة.