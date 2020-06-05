شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح برلمانى بإرسال رسائل للمواطنين عبر الهواتف المحمولة للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الكريم زكريا، تدشين حملات توعية بشكل يومي للمواطنين حول مخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، مقترحا أن يتم إرسال رسائل توعوية لجميع المواطنين على هواتفهم المحمولة، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا قوية للتصدى لهذه الازمة وذلك من خلال حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع، ولكن يظل وعى المواطن هو السلاح الوحيد للخروج من هذه الأزمة وعدم تفشي فيروس كورونا فى المجتمع والوصول لسيناريو بعض الدول التى خرج الأمر عن السيطرة بها.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إرسال رسائل نصية عبر الهواتف بشأن طرق الوقاية وأعداد الإصابات لقطع الطريق على مروجي الشائعات والاكاذيب، وكيفية ارتداء الكمامة، والعزل المنزلى، وبروتوكولات العلاج المعتمدة، وأنواع الأطعمة التى ترفع المناعة، وغيرها من المعلومات والإجراءات التى ترغب الوزارة فى تطبيقها لمنع انتشار الفيروس فى المجتمع.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن هناك من يستغل الأزمات فى نشر الشائعات والأكاذيب لتشويه صورة بعض المؤسسات ونشر حالة من الهلع والفزع بين المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك من يستغلون الأزمة فى طرح منتجات وسلع غير مطابقة للمواصفات مصنعة تحت بير السلم، وكل هذه الممارسات يجب التصدي لها بقوة ، سواء من خلال مزيد من حملات التفتيش والرقابة، أو من خلال نشر الوعى فى المجتمع.

الجدير بالذكر أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق تطبيق "صحة مصر" على الهواتف المحمولة والذى يهدف إلى توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه فى الإصابة بالمرض.