نائب محافظ الغربية: إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بالمحلة وانتهاء أعمال التطوير خلال 6 شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - طنطا - (أ ش أ):

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إنه تم البدء في أعمال إنشاء سور لمصنع تدوير القمامة بمدينة المحلة الكبرى.

وأوضح عطا - في تصريح اليوم الخميس - أن إنشاء السور بداية لأعمال التطوير بالمصنع للحفاظ عليه من السرقات، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تنتهي كافةً أعمال التطوير للمصنع خلال 6 شهور.

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