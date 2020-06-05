السديس يطلق مبادرة حذرون

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة (جميعاً حذرون)، والتي تستهدف من خلالها الرئاسة جميع زوار المسجد النبوي، وجميع العاملين بالحرمين الشريفين. الشريفين. و تستهدف هذه المبادرة توعية زوار مسجد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والعاملين بالحرمين الشريفين ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس الاحترازية المتبعة من قبل الرئاسة والجهات المعنية للوقاية من فايروس كورونا (كوفيد-19). وتحرص الرئاسة العامة من خلال هذه المبادرة على الالتزام بكافة الإجراءات للوقاية من هذا الوباء، وتوعية كافة شرائح المجتمع بأهمية أخذ الحيطة والحذر للوقاية من هذا الفايروس.

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