رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات بإطلاق سراح الريسوني وتدين خرق قرينة البريئة في ملفه

طالبت اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، السلطات المغربية بإطلاق سراح رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، وبمحاكمته محاكمة عادلة، مشيرة إلى أنه تم ضرب قرينة البراءة الخاصة في ملف الزميل الريسوني.

وقالت رئيسة اللجنة العربية، فيوليت داغر، في رسالة تلاها نيابة عنها الحقوقي المعطي منجب، في ندوة “اعتقال الريسوني تحت المجهر الحقوقي”، إن جريدة “أخبار اليوم” التي ينتمي إليها سليمان معروفة بجرأتها وافتتاحياتها، لافتة الانتباه إلى تعدد الخروقات في قضيته من البحث التمهيدي مروراً باعتقاله إلى وضعه في السجن.

كما أشارت إلى أن كل هذه الخروقات القانونية، والانتهاكات لحقوقه الدستورية، تنضاف إلى تركيب ملف الإدانة بعد حملة تشهير وتهديد بالاعتقال قبل توقيف من قبل الشرطة أمام منزله.