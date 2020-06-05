- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. غرق سفينة إيرانية في المياة الأقليمية العراقية والان مع التفاصيل
الجمعة 5 يونيو 2020
صورة أرشيفية
أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بإن سفينة إيرانية تحمل اسم (بهبهان، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.
وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة شفق نيوز العراقية، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة.
ولفت الحمامي، إلى أن عمليات البحث مستمرة ما زالت عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. غرق سفينة إيرانية في المياة الأقليمية العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.