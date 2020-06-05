عاجل.. غرق سفينة إيرانية في المياة الأقليمية العراقية

الجمعة 5 يونيو 2020

صورة أرشيفية Advertisements

أفاد النائب العراقي عن محافظة البصرة، كاظم فنجان الحمامي، صباح اليوم الجمعة، بإن سفينة إيرانية تحمل اسم (بهبهان، تعرضت قبل منتصف ليل الخميس، للغرق في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.



وأبلغ الحمامي، وهو وزير النقل السابق، لوكالة شفق نيوز العراقية، إن سفن الإنقاذ العراقية هرعت لانقاذ طاقم السفينة، مضيفا، أنه تم انتشال 4 اشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة.

ولفت الحمامي، إلى أن عمليات البحث مستمرة ما زالت عن خمسة آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.